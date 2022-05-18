Лавров призвал ВОЗ усмирить властей Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом обсудили гуманитарную обстановку на территории Украины и в Донбассе. Российская сторона подтвердила готовность оказывать помощь в сфере здравоохранения в контексте сложившейся ситуации.

«Лавров особо отметил, что необходимо избегать политизированных решений, которые могут нести угрозу международному сотрудничеству в сфере здравоохранения, быть чреваты серьезными сбоями в эффективном взаимодействии стран-членов с ВОЗ», — говорится в сообщении министра, опубликованном на официальном сайте МИД.

Российская сторона привела конкретные факты о причинах гуманитарного кризиса в Донбассе. Лавров подробно рассказал главе Всемирной организации здравоохранения о действиях России по облегчению жизни мирного населения в рамках проводимой спецоперации. Российский министр призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим, чтобы тот не препятствовал оказанию помощи гражданскому населению.