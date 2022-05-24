Лавров призвал развивать «самый перспективный регион мира»

Евразия становится самым перспективным регионом мира, заявил российским министр иностранных дел Сергей Лавров. России, по его словам, надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты.

В рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру» глава МИД РФ заявил, что «если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке есть, то чисто физически так это и получается».

«Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои», — привело РИА «Новости» слова Лаврова.

Это, по словам министра, не так сложно сделать. Лавров пояснил, что уже существенно увеличивается доля торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия — Китай, Россия — Индия, Россия — Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Дипломат также отметил необходимость смотреть вперед, согласившись, что это вызов.

«Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности», — заключил Лавров.

До этого глава МИД РФ заявлял, что Россия отвергает проявления неоколониального мышления в любом виде. Для нее недопустимы расистские предрассудки и претензии на исключительность.