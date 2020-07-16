Лавров призвал ЕС повлиять на Украину для исполнения Минских соглашений

Глава МИД России затронул и языковую политику украинских властей, согласно которой к сентябрю 2020 года в стране не останется школ, преподавание в которых проходит на русском языке. Он призвал к «недискриминационному обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины».

Также дипломаты обсуждали ситуацию в Ливии, Венесуэле, перспективы диалога между Сербией и Косово и положение дел вокруг ядерной сделки с Ираном, из которой в 2018 году вышли США.

Наконец, стороны говорили о развитии отношений России и ЕС, включая преодоление последствий пандемии коронавируса. Лавров заявил, что в нынешнем многополярном мире интересам Евросоюза и РФ отвечала бы стратегия взаимодействия, учитывающая волатильность мировых процессов.