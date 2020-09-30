Лавров призвал Армению и Азербайджан скорее вернуться к переговорам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своими коллегами из Армении Зограбом Мнацаканяном и Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Они прошли раздельно с каждой из сторон.

Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. В ходе разговора министры обсудили развитие ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

С российской стороны выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, а также недопущению провокационной и воинственной риторики. Акцентирована необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров МИД РФ.

Глава МИД подчеркнул, что Россия продолжит прилагать посреднические усилия для урегулирования нагорнокарабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. В ведомстве отметили, что Москва готова предоставить площадку для трехсторонних переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана.

В конце сентября отношения Армении и Азербайджана обострились. 27 числа азербайджанская сторона объявила о контрнаступательной операции в районе Карабаха. С выходных на территории соприкосновения продолжаются боевые действия.

Ранее глава Азербайджана заявил, что продолжит военную операцию на территории Нагорного Карабаха до тех пор, пока Армения не выведет оттуда своих военных.