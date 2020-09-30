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    30 сентября 2020, 19:57

    Лавров призвал Армению и Азербайджан скорее вернуться к переговорам

    Арина Гудилова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своими коллегами из Армении Зограбом Мнацаканяном и Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Они прошли раздельно с каждой из сторон.
    Лавров призвал Армению и Азербайджан скорее вернуться к переговорам

    Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства. В ходе разговора министры обсудили развитие ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

    С российской стороны выражена серьезная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, а также недопущению провокационной и воинственной риторики. Акцентирована необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров

    МИД РФ.

    Глава МИД подчеркнул, что Россия продолжит прилагать посреднические усилия для урегулирования нагорнокарабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. В ведомстве отметили, что Москва готова предоставить площадку для трехсторонних переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана.

    В конце сентября отношения Армении и Азербайджана обострились. 27 числа азербайджанская сторона объявила о контрнаступательной операции в районе Карабаха. С выходных на территории соприкосновения продолжаются боевые действия.

    Ранее глава Азербайджана заявил, что продолжит военную операцию на территории Нагорного Карабаха до тех пор, пока Армения не выведет оттуда своих военных.

    Новости SMI.FM