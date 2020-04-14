Лавров приравнял русофобию к рефлексам собаки Павлова

Проявление русофобии схоже с рефлексами собаки Павлова. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Наш великий ученый Павлов открыл рефлексы. Это такие же павловские рефлексы русофобские. И до пандемии, и в ходе пандемии. И, к сожалению, ожидаю, что и после того, как она прекратится, эти рефлексы будут проявляться», — ответил Лавров на вопрос журналистов, какие цели преследуют приверженцы русофобии. Цитату привело РИА «Новости».

Глава МИД добавил, что некоторые политики продвигают идеи только на русофобской ниве, так как они не умеют делать ничего другого.

«А русофобия, как показывает практика, — это возможность безбедно существовать, получать поддержку из некоторых столиц», — заключил Лавров.

Подобных взглядов сейчас придерживаются не только украинские политики. Несколько дней назад скандал разгорелся в Чехии, где демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Власти страны отказались передать его России и заявили, что разместят его в еще не открытом Музее ХХ века. Несмотря на отказ, российские власти решили открыть возле генштаба ВС России именную Звезду Героя, посвященную Ивану Коневу.