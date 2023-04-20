20 апреля 2023, 04:32
Лавров прилетел на Кубу
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках латиноамериканского турне прибыл на Кубу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего турне по Латинской Америке прибыл на Кубу. Об этом сообщило РИА «Новости».
В столице Кубы Гаване у главы российского МИД запланированы переговоры с коллегой Бруно Родригесом. Также Лаврова примет президент республики Мигель Диас-Канель.
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Куба станет последним пунктом в латиноамериканском турне российского министра. Ранее Лавров посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. Лавров провел встречи с лидерами латиноамериканских стран и главами МИД.
В Венесуэле глава российского внешнеполитического ведомства обсудил наращивание объемов и темпов взаимодействия в сфере нефтедобычи и разработки газовых месторождений.
Куба
Сергей Лавров
МИД РФ
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