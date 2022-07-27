Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Эфиопии Адис-Абебу в рамках африканского турне. По прилете он встретился с главой МИД страны Демеке Меконненом, сообщили РИА «Новости».

В среду Лавров планирует провести переговоры с высшим руководством Эфиопии, на которых обсудят международную и региональную повестку и двустороннее сотрудничество. В Адис-Абебе находится штаб-квартира Африканского союза, глава МИД РФ запланировал встречи с его представителями для решения вопросов по проведению следующего саммита Россия — Африка.

До этого он посетил Египет и Республику Конго, пообщался с коллегой из Уганды и встретился с президентом Йовери Кагута Мусевени. Лидер Уганды прокомментировал вопрос журналистов, не просили ли его не фотографироваться с Лавровым. Мусевени подчеркнул, что никто не может указывать, с кем ему можно или нельзя фотографироваться.