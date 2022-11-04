Лавров прибыл в ОАЭ с официальным визитом | 360°

04 ноября 2022, 00:38
Лавров прибыл в ОАЭ с официальным визитом
Глава МИД России Лавров прибыл с официальным визитом в ОАЭ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава российского МИД по прибытии встретился со своим эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил ТАСС.
В МИД РФ отметили, что этот визит важен для поддержания регулярных контактов между двумя странами на различных уровнях.
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«Запланировано также участие С. В. Лаврова в форуме по вопросам мира и безопасности „Сир Бани Яс“», — говорится в опубликованном пресс-релизе МИД России.
На повестке несколько вопросов, среди них важное место занимает обсуждение вопросов укрепления двусторонней координации по ключевым международным проблемам.«С удовлетворением отмечаем, что по большинству из них позиции двух стран близки или совпадают», — отметили в ведомстве.
Прошлый визит Лаврова в ОАЭ состоялся в 2021 году в рамках большого турне главы МИД РФ по странам Персидского залива.
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Сергей Лавров
ОАЭ
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