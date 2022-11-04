Лавров прибыл в ОАЭ с официальным визитом | 360°

Власть 04 ноября 2022, 00:38 Лавров прибыл в ОАЭ с официальным визитом Глава МИД России Лавров прибыл с официальным визитом в ОАЭ Министр иностранных дел России Сергей Лавров / РИА "Новости"

Читать 360tv в

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава российского МИД по прибытии встретился со своим эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил ТАСС.

В МИД РФ отметили, что этот визит важен для поддержания регулярных контактов между двумя странами на различных уровнях.

Реклама

«Запланировано также участие С. В. Лаврова в форуме по вопросам мира и безопасности „Сир Бани Яс“», — говорится в опубликованном пресс-релизе МИД России.

На повестке несколько вопросов, среди них важное место занимает обсуждение вопросов укрепления двусторонней координации по ключевым международным проблемам.

Прошлый визит Лаврова в ОАЭ состоялся в 2021 году в рамках большого турне главы МИД РФ по странам Персидского залива.

Реклама