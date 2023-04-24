Власть 24 апреля 2023, 07:18 Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН Захарова: глава МИД Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН Пресс-служба Кремля

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где 24 и 25 апреля примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», — написала Захарова.

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По ее словам, одновременно за рейсом Лавров в сервисе Flightradar следили свыше 700 тысяч человек, а всего — почти три миллиона. Она отметила, что это рекорд.

Министр иностранных дел РФ уже 24 апреля должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Ранее российский постоянный представитель при организации Василий Небензя отметил, у России есть много тем для обсуждения.

Сергей Лавров также пригласил своих коллег из ряда стран, в том числе госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, участвовать в заседаниях СБ ООН под председательством Российской Федерации. Вопрос о том, будут ли лично встречаться глава МИД России и госсекретарь США в штаб-квартире организации, пока открыт. Об этом написал ТАСС.