Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Алжир. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Алжире Лавров, как ожидается, проведет переговоры с министром иностранных дел страны Рамтаном Ламамрой.

Последний раз глава российского МИДа посещал Алжир в 2019 году. Этот визит Лаврова ранее не анонсировался.

В начале мая Лавров заявил о том, что никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, напомнило агентство. По его словам, сейчас на карте «будущее мира и то, каким этот мир будет» — однополярным, под полным контролем Вашингтона или же справедливым и демократичным.

«Мы с подавляющим большинством стран мира выступаем именно за это (за второе — прим. ред.)», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.