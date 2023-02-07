07 февраля 2023, 06:00
Лавров прибыл на Мали с первым рабочим визитом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Мали с первым рабочим визитом, сообщил ТАСС. В аэропорту Бамако его встретил глава МИД Абдулай Диоп.
Глава российского МИД планирует провести с малийским коллегой Абдулайе Диопом переговоры, а также встретиться с президентом переходного периода республики Ассими Гоитой.
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Ожидается, что Лавров и его малийский коллега обсудят расширение сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, в МИД РФ сообщали, что будут обсуждаться вопросы активизации взаимодействия в областях освоения запасов минерального сырья, геологоразведки, энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства.
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При этом, как сообщали в министерстве иностранных дел России ранее, представители ведомств отдельно обсудят аспекты предстоящих поставок в Мали пшеницы, удобрений и нефтепродуктов из России.
Внимание уделят также международной и африканской проблематике. Акцент будет сделан на событиях вокруг Украины, а также борьбе с терроризмом в Сахаро-Сахеле и Западной Африке.
Сергей Лавров
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