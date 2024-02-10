Власть 10 февраля 2024, 04:54 Лавров предупредил о серьезных угрозах безопасности для России Лавров: Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности МИД РФ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к коллегам в честь Дня дипломатического работника отметил, что Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности. Поздравление разместили на официальном сайте МИД.

«Хочу искренне поблагодарить всех вас за честный самоотверженный труд, за каждодневные, подчас не самые заметные, но от того не менее значимые и востребованные усилия по решению поставленных задач», — заявил глава ведомства.

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Лавров отметил, что дипломатам бывает непросто, так как противники России нападают не только на страну, но и не гнушаются личными нападками на сотрудников дипломатических миссий. Глава МИД подчеркнул, что российских дипломатов всегда отличали психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела.

Евросоюз в 13-м пакете антироссийских санкций планирует ограничить передвижение российских дипломатов. На что представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Россия даст незамедлительный ответ на любые ограничения.