Лавров предупредил, что терпение России не безгранично | 360°

Власть 08 октября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Лавров предупредил, что терпение России не безгранично Глава МИД России Лавров: страна пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию РИА «Новости»

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Россия пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии, но ее терпение не безгранично. Об этом глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

«Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично», — заявил он.

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По словам министра, у России есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. Страна может их задействовать в полную силу, если понадобится. Лавров отметил, что все то, что страны Запада хотели спровоцировать в России, в результате расхлебывают сами. В том числе резкий рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов. В любой момент возможны социальные взрывы.

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«Привычные блага цивилизации превращаются для европейцев в привилегию. Вот цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков», — отметил он.

Ранее Лавров назвал правительство Украины источником рисков применения оружия массового поражения. Он сказал, что Россия начала спецоперацию именно для устранения этой проблемы.

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