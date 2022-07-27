Лавров предрек введение западных санкций против Китая

Западные страны легко вводят санкции против раздражающих их государств. Китай может стать следующим, предположил глава МИД России Сергей Лавров.

«Запад без колебаний введет санкции против любой страны, которая будет его раздражать. Следующим может стать Китай», — процитировал министра ТАСС.

Ранее американский сенатор Марко Рубио предложил законопроект, распространяющий санкции на покупателей нефти и других энергоресурсов из России в Китае, в том числе на государственные компании. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь сообщил, что КНР «выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций», и указал на то, что Китай и Россия осуществляют «нормальное торгово-экономическое сотрудничество», которое базируется на принципах «равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения».

Многочисленные экономические санкции против России Евросоюз продлил до 31 января 2023 года. Соответствующее решение приняли 26 июля.