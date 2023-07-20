Власть 20 июля 2023, 01:52 Лавров посоветовал Западу вариться в своем «цветущем саду» Лавров: пусть Запад варится в «цветущем саду», а «джунгли» действуют по своим интересам МИД России

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Министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал Западу вариться в своем «цветущем саду», перефразировав слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. «Джунгли» же — Глобальный Юг — будут действовать в своих национальных интересах, сказал министр в выступлении, текст которого опубликовал МИД.

«Пусть они „варятся“ в „своем соку“, в своем „цветущем саду“, исходя из слов Борреля, а „джунгли“, как он обозначил Глобальный Юг, будут определять свои действия исходя из национальных интересов», — заявил Лавров.

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Глава МИД сравнил западных политиков с «пикейными жилетами», описанных Ильфом и Петровым в романе «Золотой теленок». Именно так писатели почти 100 лет назвали малосведущих людей, с умным видом рассуждающих о политике.

Наряду с этим Лавров отметил рост самосознания и ощущения собственной идентичности стран Глобально Юга. А также стремление отстаивать эту идентичность в странах Евразии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке.

Министр обратил внимание, что процесс формирования многополярного мира неостановим — и Западу нужно это признать.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на саммите БРИКС. По обоюдному согласию с ЮАР в Москве решили, что президент России Владимир Путин на мероприятие не поедет.