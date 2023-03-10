10 марта 2023, 14:39
Лавров посоветовал соседям России остерегаться попадания в зону интересов США
Глава МИД Лавров предостерег соседей России от попадания в зону интересов США
Страны, которые соседствуют с Россией, должны сделать выводы о том, как опасен курс на вовлечение в зону интересов Соединенных Штатов. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
«Мне кажется, что всем странам, расположенным вокруг РФ, следует сделать выводы из того, насколько является опасным курс на вовлечение в зону ответственности, зону интересов Соединенных Штатов», — сказал он.
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Министр в интервью заявил, что Запад решил вести гибридная войну против России не на жизнь, а на смерть. Подтверждением этому являются агрессивная риторика, выражения и беспрецедентные санкции в отношении Российской Федерации.
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Лавров также высказался о событиях, которые сейчас происходят в Грузии. По его словам, все это похоже на «майдан» на Украине. Он считает, что законопроект об иноагентах стал лишь поводом для попыток сместить действующую грузинскую власть.
США
Сергей Лавров
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