Лавров посетил Венгрию с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Венгрию с рабочим визитом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Министр иностранных дел России С. В. Лавров прибыл с визитом в Венгрию. У трапа его встретили замглавы и статс-секретарь МИД Венгрии», — сказано в сообщении.

Лавров проведет встречу с коллегой Петером Сийярто. В ходе беседы политики обсудят отношения России с НАТО и Евросоюзом. Также обсуждение коснется и ситуации на Украине.

После Лавров посетит Австрию и Италию.