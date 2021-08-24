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    24 августа 2021, 15:46

    Лавров посетил Венгрию с рабочим визитом

    Арина Бобкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в Венгрию с рабочим визитом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «Министр иностранных дел России С. В. Лавров прибыл с визитом в Венгрию. У трапа его встретили замглавы и статс-секретарь МИД Венгрии», — сказано в сообщении.

    Лавров проведет встречу с коллегой Петером Сийярто. В ходе беседы политики обсудят отношения России с НАТО и Евросоюзом. Также обсуждение коснется и ситуации на Украине.

    После Лавров посетит Австрию и Италию.