Лавров пообщался по телефону с министром иностранных дел Франции
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Ивом ле Дрианом. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт МИД РФ.
Отмечается, что Лавров проинформировал французского министра о посреднических усилиях, которые предприняла Россия в целях урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
«Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах в рамках совместных усилий сопредседателей Минской группы, направленных на оздоровление ситуации в регионе и на достижение окончательного политического урегулирования конфликта», — говорится в сообщении ведомства.