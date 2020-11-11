Лавров пообщался по телефону с министром иностранных дел Франции

Отмечается, что Лавров проинформировал французского министра о посреднических усилиях, которые предприняла Россия в целях урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

«Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах в рамках совместных усилий сопредседателей Минской группы, направленных на оздоровление ситуации в регионе и на достижение окончательного политического урегулирования конфликта», — говорится в сообщении ведомства.