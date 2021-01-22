Лавров пообщался по телефону с белорусским коллегой

Отмечается, что во время разговора стороны обсудили вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями.

«Сергей Лавров обстоятельно проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанной области», — указали в ведомстве.

Министры договорились о продолжении взаимодействия по этим вопросам. Кроме того, они коснулись вопросов двустороннего сотрудничества в различных сферах.