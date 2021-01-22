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    22 января 2021, 19:54

    Лавров пообщался по телефону с белорусским коллегой

    Артур Блянихов

    Главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонные переговоры. Об этом сообщил RT со ссылкой на белорусский МИД.

    Отмечается, что во время разговора стороны обсудили вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями.

    «Сергей Лавров обстоятельно проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанной области», — указали в ведомстве.

    Министры договорились о продолжении взаимодействия по этим вопросам. Кроме того, они коснулись вопросов двустороннего сотрудничества в различных сферах.