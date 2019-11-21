Лавров пообщается с коллегами на G20

«Состоявшийся в Японии саммит G20 подтвердил актуальность этого формата. Итоговая декларация зафиксировала настрой лидеров на модернизацию международных институтов, таких как Всемирная торговая организация и Международный валютный фонд», — отметила Захарова.

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Лавров встретится с коллегой из Непала 25 ноября. Стороны обсудят сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. В этот же день глава МИД России примет первого заместителя министра иностранных дел КНР.

А днем позднее глава внешнеполитического ведомства приступит к переговорам с министром иностранных дел Исландии Гудлейгуром Тором Тордарсоном. Представители двух стран поговорят о нынешнем состоянии и перспективах международных отношений. Особое внимание они уделят сотрудничеству по линии Арктического совета. Захарова надеется, что визит главы МИД Исландии сделает диалог глубиннее.

Помимо встреч с коллегами Лавров поучаствует в нескольких дискуссиях 22 ноября. В частности, глава ведомства пообщается с представителями Китая и с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

С 1 декабря председательство в G20 перейдет Саудовской Арави, рассказала Захарова.