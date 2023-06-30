Власть 30 июня 2023, 12:02 Лавров пообещал, что в случае прекращения зерновой сделки Россия полностью обеспечит поставки в беднейшие страны Глава МИД Лавров: РФ обеспечит поставки в беднейшие страны при прекращении зерновой сделки Freepik

Читать 360tv в

Если зерновую сделку не продлят, Российская Федерация за свой счет обеспечит поставки в беднейшие страны в необходимом объеме. Об этом заявил министр обороны Сергей Лавров на брифинге по международным отношениям, видеотрансляцию которого ведет ТАСС.

«Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме», — подчеркнул министр.

Реклама

Он добавил, что пока не видит доводов для продления соглашения.

Лавров заверил, что экспорт продовольствий и удобрений и сейчас продолжается вопреки «технологическим препятствиям», которые выстраивает Запад.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна не собирается покрывать поставки украинского зерна богатым странам в рамках зерновой сделки. Он пояснил, что Россия по-прежнему готова помогать зерном и удобрениями нуждающимся странам, однако не хочет способствовать тому, чтобы Украина зарабатывала на экспорте в западные страны. Небензя констатировал также, что ООН старается приложить усилия к сохранению сделки, невзирая на ее коммерческий характер.