Власть 07 сентября 2023, 18:34 Лавров похвалил Бангладеш за сохранение национальных интересов вопреки давлению Запада Лавров: РФ ценит желание Бангладеш придерживаться национальных интересов РИА «Новости»

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Россия ценит, что Бангладеш и другие страны придерживаются национальных интересов в условиях жесткого давления Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом. Слова российского министра привел ТАСС.

«Мы очень ценим, что, несмотря на оказываемое на все страны, включая Бангладеш, по линии США и их союзников беспрецедентное давление по так называемому украинскому вопросу, наши друзья придерживаются в своей внешней политике исключительно национальных интересов», — подчеркнул Лавров.

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Он также отметил, что Россия и Бангладеш планируют развивать политические отношения и расширять контакты во всех сферах.

Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Бангладеш сегодня, 7 сентября. Помимо встречи с главой МИД республики, у министра запланированы переговоры с премьер-министром страны Шейх Хасиной.