07 сентября 2023, 18:34
Лавров похвалил Бангладеш за сохранение национальных интересов вопреки давлению Запада
Лавров: РФ ценит желание Бангладеш придерживаться национальных интересов
Россия ценит, что Бангладеш и другие страны придерживаются национальных интересов в условиях жесткого давления Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом. Слова российского министра привел ТАСС.
«Мы очень ценим, что, несмотря на оказываемое на все страны, включая Бангладеш, по линии США и их союзников беспрецедентное давление по так называемому украинскому вопросу, наши друзья придерживаются в своей внешней политике исключительно национальных интересов», — подчеркнул Лавров.
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Он также отметил, что Россия и Бангладеш планируют развивать политические отношения и расширять контакты во всех сферах.
Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Бангладеш сегодня, 7 сентября. Помимо встречи с главой МИД республики, у министра запланированы переговоры с премьер-министром страны Шейх Хасиной.
Сергей Лавров
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