Лавров подтвердил готовность России быть посредником в вопросах Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что наша страна готова и дальше выступать посредником в вопросах урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Такое заявление глава МИД сделал во время разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и попросил его предупредить армянскую сторону о соблюдении перемирия в Карабахе», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МИД.

Министерство иностранных дел РФ также отчиталось о проведенном разговоре. В заявлении отечественных дипломатов сказано, что главы МИД двух стран обменялись мнениями по поводу карабахского перемирия и пришли к выводу, что необходимо строго соблюдать все договоренности трехстороннего соглашения, заключенного 10 октября.

Российская сторона также подтвердила свою готовность участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Перемирие в Карабахе началось в 12:00 10 октября. Однако через пару минут после вступления договора в силу снова начались обстрелы. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях.