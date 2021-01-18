Лавров переболел ковидом в легкой форме

Министр иностранных дел Сергей Лавров перенес COVID-19 в легкой форме. Теперь у него есть антитела к коронавирусу. Глава МИД планирует посоветоваться с медиками насчет вакцинации.

«У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку», — привело слова Лаврова РИА «Новости».

Министр добавил, что по вопросу прохождения вакцинации от коронавируса будет советоваться с врачами. Лавров ушел в самоизоляцию еще в конце октября 2020 года. Причиной стал контакт с человеком, подхватившим инфекцию. После перехода на дистанционный режим работы все переговоры и встречи решили перенести на другие даты.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что президент Владимир Путин не встречался с Лавровым после его возвращения из Греции. Министр вернулся в Россию 26 октября.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 3 591 066 случаев заражения коронавирусом. Врачам удалось вылечить 2 978 764 человека. Скончались после заражения 66 037 пациентов.