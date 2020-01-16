Лавров ответил на вопрос о своих карьерных перспективах

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что всегда работал честно и продолжает это делать и сейчас. Так он ответил на вопрос о перспективах войти в новый состав правительства.

«Во-первых, все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», — сказал Лавров, выступая в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте, министра цитирует РИА «Новости».

Лавров возглавляет Министерство иностранных дел с 2004 года, до этого он в течение 10 лет был постпредом России в ООН и Совбезе ООН.

15 января Владимир Путин озвучил свои предложения по изменению Конституции России. Они касаются назначения высших органов власти и перераспределения функций. В частности, глава государства предложил поручить формирование Кабинета министров депутатам.

После этого на встрече с президентом премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Путин предложил ему занять должность зампредседателя Совета безопасности и заниматься вопросами обороноспособности. Все члены правительства стали исполняющими обязанности до формирования нового Кабмина.

В тот же день Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра, депутаты должны проголосовать по этому назначению на пленарном заседании 16 января. Кто, кроме Мишустина, может войти в новый состав правительства, пока не известно. Сам Мишустин заявлял, что состав Кабмина значительно изменится.