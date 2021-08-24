Лавров ответил Боррелю на заявление о влиянии России в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о недопустимости влияния России и Китая на ситуацию в Афганистане. Об этом написало РИА «Новости».

Ларов заявил, что если Боррель «мыслит такими категориями», ему жаль страны Европы, которые вынуждены поддерживать такую позицию.

«Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии „или — или“: „Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем“. Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза», — сказал министр.

Боррель ранее заявил, что ЕС не должен позволить России и Китаю оказывать влияние на Афганистан, пояснил «Взгляд».