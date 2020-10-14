Лавров оценил вероятность выполнения условий США для продления ДСНВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил вероятность выполнения Россией условий США для продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Спецпредставитель президента Штатов Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что стране удалось достичь «принципиального» и «джентльменского» соглашения по стратегической стабильности с Россией. По его словам, ДСНВ может быть продлен только в обмен на заморозку ядерного арсенала Москвы.

Лавров отметил, что наша страна вряд ли будет выполнять ультиматумы Америки, пишет сайт «Политика сегодня».

«Я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы, хотя мы никогда не скажем, что хлопаем дверью и заканчиваем все контакты», — пояснил дипломат.

Он уточнил, что невозможно вести переговоры на основе подобных требований, и подчеркнул, что США полностью игнорируют основные принципы, признанные десятилетиями.