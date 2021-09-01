Лавров оценил отношения России и Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал политические взаимоотношения Москвы и Грузии. Об этом сообщил RT.

Политик заявил о готовности Москвы восстановить дипломатические отношения с Тбилиси. Таким мнением он поделился в ходе встречи со студентами МГИМО.

По его мнению, «если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада», а жить в мире и сотрудничать, то Москва «к этому готова в любой момент».

Ранее Лавров оценил решение американцев перестать вмешиваться в дела других стран. Он отметил, что Россия поддерживает такое заявление американского президента Джо Байдена.