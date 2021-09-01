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    01 сентября 2021, 20:38

    Лавров оценил отношения России и Грузии

    Арина Бобкова

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал политические взаимоотношения Москвы и Грузии. Об этом сообщил RT.

    Политик заявил о готовности Москвы восстановить дипломатические отношения с Тбилиси. Таким мнением он поделился в ходе встречи со студентами МГИМО.

    По его мнению, «если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада», а жить в мире и сотрудничать, то Москва «к этому готова в любой момент».

    Ранее Лавров оценил решение американцев перестать вмешиваться в дела других стран. Он отметил, что Россия поддерживает такое заявление американского президента Джо Байдена.