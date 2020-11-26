Лавров отметил агрессивные подходы ФРГ к странам, не входящим в ЕС и НАТО

«Странно, что Германия из всех стран решила в последнее время выступать таким локомотивом достаточно агрессивных походов в том, что касается государств, которые не входят в НАТО и в Европейский союз», — цитирует министра «Утро.ру».

Отмечается, что соответствующее заявление Лавров сделал на итоговой пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.