Лавров отказался верить в возможность ядерной войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему не хочется верить в возможность начала ядерной войны. Об этом написал ТАСС.

Западные политики постоянно говорят о ядерной войне с оговорками «по Фрейду», и это настораживает Россию, сказал Лавров. Глава МИД РФ признался, что сам не верит и не хочет верить в то, что такая война может когда-нибудь начаться.

«Третья мировая может быть только ядерной», — признал Лавров.

Начало ядерной войны на фоне специальной операции РФ на Украине выглядит маловероятно, сказал Лавров. Дипломат отметил, что к заявлениям о конфликте относится с долей скепсиса, передавало РИА ФАН.

Неделю назад, 3 марта, Лавров в интервью российским и иностранным СМИ заявил, что ядерная война постоянно вертится в головах только у западных политиков, а у россиян нет такого в мыслях.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов ранее заявил, что одним из мотивов проведения спецоперации РФ стала угроза создания Украиной «грязной» атомной бомбы. Бомба может быть и не «грязной», ведь Украина обладает для этого всеми нужными технологиями.