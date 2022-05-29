Лавров опроверг слухи о болезни Путина

Заявления о якобы болезни президента Владимира Путина являются слухами, которые останутся на совести их распространителей. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил министр, российский лидер каждый день появляется на публике. В открытом доступе есть все выступления Путина.

«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Слухи о «болезни» Путина активно распространяет западная пресса. Журналисты приписывают президенту различные заболевания без каких-либо доказательств. Лавров уже комментировал подобные публикации в иностранных СМИ. В начале мая он советовал обратиться к лидерам других стран, которые общались с российским президентом в последнее время. О хорошем самочувствии Путина ранее также говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.