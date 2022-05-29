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    29 мая 2022, 22:53

    Лавров опроверг слухи о болезни Путина

    Лавров: слухи о «болезни» Путина останутся на совести их распространителей

    Дарья Бунякова

    Заявления о якобы болезни президента Владимира Путина являются слухами, которые останутся на совести их распространителей. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров опроверг слухи о болезни Путина

    Как отметил министр, российский лидер каждый день появляется на публике. В открытом доступе есть все выступления Путина.

    «Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

    Слухи о «болезни» Путина активно распространяет западная пресса. Журналисты приписывают президенту различные заболевания без каких-либо доказательств. Лавров уже комментировал подобные публикации в иностранных СМИ. В начале мая он советовал обратиться к лидерам других стран, которые общались с российским президентом в последнее время. О хорошем самочувствии Путина ранее также говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.