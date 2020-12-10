Лавров описал телеканал RT тремя словами

«Точно совершенно — профессионализм. Точно совершенно — оперативность. Ну и, я бы сказал, объективность. Потому что RT не стесняется задавать очень неудобные вопросы. Он совсем не соглашательский канал, как некоторые пытаются его представить. Отнюдь нет», — заявил министр.

Также он высоко оценил качество журналисткой работы среди сотрудников RT.

Лавров признался, что сам смотрит этот телеканал.

«Ну буквально на днях. Мне интересно сопоставить, как освещаются, анализируются события на различных каналах — и на европейских, американских, Al Jazeera, BBC. Естественно, и RT мне всегда интересно посмотреть — какие даются оценки тех же самых событий, которым репортажи также посвящены на других каналах», — пояснил глава МИД.

По словам министра, зрителям интересны «альтернативные углы атаки новостей» в репортажах RT.

«И, как я понимаю, статистика ваших зрителей тому наглядное подтверждение», — добавил Лавров.

RT номинировали на премию «Эмми» больше, чем любое другое СМИ за последние годы.

«15 лет еще пока не совершеннолетие, конечно же. Но время бежит быстро. И я бы пожелал вам того, что пелось в одной известной советской песне: „Главное, ребята, сердцем не стареть“», — подытожил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил RT с 15-летием. Он назвал телеканал голосом правды.