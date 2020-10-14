Лавров охарактеризовал российско-турецкие отношения

«Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это партнер, очень тесный партнер, на многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер», — пояснил министр.

Он напомнил, что Россия и Турция работают в Сирии, а также помогают в урегулировании ливийского кризиса. Лавров отметил, что у Анкары есть свои интересы в этом регионе, и она старается их продвигать.