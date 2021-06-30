Лавров одобрил позицию Турции по С-400

После переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу глава россиского МИД Сергей Лавров прокомментировал позицию Турции по С-400. Об этом написал RT.

С-400 — российский ракетный зенитный комплекс, который поставляется, в том числе, и в Турцию. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Турции по С-400 остается прежней.

«Мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 „Триумф“ для обеспечения собственной обороноспособности», — сказал по этому поводу Лавров.