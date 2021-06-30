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    30 июня 2021, 20:36

    Лавров одобрил позицию Турции по С-400

    Полина Гребенщикова

    После переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу глава россиского МИД Сергей Лавров прокомментировал позицию Турции по С-400. Об этом написал RT.

    С-400 — российский ракетный зенитный комплекс, который поставляется, в том числе, и в Турцию. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция Турции по С-400 остается прежней.

    «Мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 „Триумф“ для обеспечения собственной обороноспособности», — сказал по этому поводу Лавров.