Президент Украины Владимир Зеленский лично не сделал ничего для достижения мира в стране. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями МИД ЛНР и ДНР.

Глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что украинский президент Владимир Зеленский изначально не хотел работать над мирным решением ситуации в Донбассе. Он не прилагал усилий для реализации решений встреч нормандской четверки.

«️Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — сообщило РИА «Новости».

Лавров также считает лживыми заявления Зеленского о том, что он готов обсудить с Москвой нейтральный статус Украины. В будапештском меморандуме по Украине, как отметил глава российского МИДа, нет обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа.

Россия приняла решение об операции по демилитаризации Украины для того, чтобы украинцы освободились от гнета нацификации и могли сами определить свое будущее. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.