Власть 27 января 2023, 08:24 Лавров обвинил западные СМИ в попытках искаженно освещать его визит в Африку Глава МИД РФ обвинил западные СМИ в попытках искаженно преподнести его визит в Африку РИА «Новости»

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Западные средства массовой информации попытались в искаженном виде показать визит российской делегации в африканские страны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по результатам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом. Об этом написал ТАСС .

«В ЮАР, Эсватини и Анголе были корреспонденты СМИ, представляющие интересы информационной машины Запада. Правительствам стран хорошо об этом известно. Были попытки извращенно, искаженно освещать наши визиты, — сказал Лавров.

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Он вспомнил репортаж телеканала Euronews, в котором сказали, что глава МИД России направился в ЮАР, несмотря на «негативную реакцию» на это в стране. Министр добавил, что в российских СМИ любые материалы об отношениях России и западных государств содержат прямые цитаты, в том числе лидеров Запада. Они, как правило, придерживаются антироссийской риторики. Уже потом их слова комментируют российских политологи.

Лавров признался, что во время командировки смотрел западные каналы. По его словам, они даже частично не представляют российские аргументы, зато буквально лозунгами общаются со своими телезрителями.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад вновь хочет сделать Африку колониальной. Он отметил, что на континент часто приезжают западные политики и требуют отказаться от сотрудничества с Россией.