Лавров обвинил Запад в блокировке экспорта российского зерна | 360°

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Лавров обвинил Запад в блокировке экспорта российского зерна

Лавров заявил, что Запад продолжает продовольственную блокаду России

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Страны Запада продолжают вести продовольственную блокаду России, тем самым нарушая нормы ООН. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций», — заявил он.

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По словам Лаврова, эти рестрикции закрывают свободный выход на мировые рынки российским поставщикам зерна и удобрений.

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Также он сообщил, что представители страны продолжают переговоры с западными государствами. Цель российской стороны — добиться выполнения условий продовольственного договора с ООН другими сторонами торгового процесса.

Ранее Лавров оценил недавние публичные высказывания представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По словам главы российского МИД, эти заявления подтвердили крах дипломатических методов. Видеозапись речи Лаврова опубликовал RT.

Сергей Лавров

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