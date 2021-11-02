Лавров обвинил страны Запада в двойных стандартах

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обратил внимание на то, что страны-союзники США в угоду своим личным интересам используют геополитику. Министра процитировало Daily Storm.

«А многосторонность, описанная на американском долларе, — „единство в многообразии“ — и на самом деле воплощенная в ООН, кажется неудобной, потому что этого „многообразия“ оказывается многовато для тех, кто хочет утверждать повсюду единство своих ценностей», — заметил Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

По его мнению, ведение внешней политики в подобном формате не принесет результатов. Лавров напомнил, что изначально международное партнерство подразумевало ведение диалога на равных.