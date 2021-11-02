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    02 ноября 2021, 16:08

    Лавров обвинил страны Запада в двойных стандартах

    Глава МИД РФ Лавров обвинил Запад в двойных стандартах

    Артур Блянихов

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обратил внимание на то, что страны-союзники США в угоду своим личным интересам используют геополитику. Министра процитировало Daily Storm.

    «А многосторонность, описанная на американском долларе, — „единство в многообразии“ — и на самом деле воплощенная в ООН, кажется неудобной, потому что этого „многообразия“ оказывается многовато для тех, кто хочет утверждать повсюду единство своих ценностей», — заметил Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

    По его мнению, ведение внешней политики в подобном формате не принесет результатов. Лавров напомнил, что изначально международное партнерство подразумевало ведение диалога на равных.