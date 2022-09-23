Лавров обсудил ситуацию на Украине с контактной группой Лиги арабских государств | 360°

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Лавров обсудил ситуацию на Украине с контактной группой Лиги арабских государств

Глава МИД РФ Лавров рассказал о развитии украинского кризиса Лиге арабских государств

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с членами контактной группы Лиги арабских государств по Украине рассказал о происхождении и развитии украинского кризиса. Общение дипломатов проходило на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Лавров подробно информировал о генезисе украинского кризиса в результате государственного переворота при поддержке ряда стран Запада в 2014 году и о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции», — говорится в заявлении.

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Лавров подчеркнул, что важным для России является сохранение жизней мирных жителей Донбасса. Кроме того, Москва выступает за демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Глава МИД РФ ранее объяснил поддержку Киева со стороны западных стран. Иностранные государства выстраивают политику в отношении президента Украины Владимира Зеленского исходя из принципа «он наш сукин сын».

Сергей Лавров

ООН

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