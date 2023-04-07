Власть 07 апреля 2023, 12:51 Лавров обсудил с главой МИД Турции невыполнение условий зерновой сделки Глава МИД Лавров обсудил с министром Чавушоглу невыполнение условий зерновой сделки РИА «Новости»

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу невыполнение генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем условий зерновой сделки. Об этом написал ТАСС.

«Мы говорили о ходе выполнения, а вернее невыполнения, черноморской инициативы генеральным секретарем ООН Гутерришем», — сказал он на пресс-конференции по результатам встречи с главой МИД Турции.

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По словам Лаврова, часть сделки, касающаяся украинского экспорта, выполняется, есть статистика на этот счет. Большая доля зерна идет в Европу, где создаются проблемы для производителей в ЕС. Он отметил, что на беднейшие государства приходится меньше 3% продукции с Украины.

«Российская часть вообще не выполняется», — подчеркнул министр.

Он добавил, что российская сторона будет думать, нужно ли в следующий раз продлять сделку. Чавушоглу выразил мнение, что черноморскую зерновую инициативу нужно и дальше выполнять. Также следует работать над тем, чтобы все ограничения по продукции из России сняли.