Власть 10 марта 2023, 00:10 Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе Глава МИД России Лавров обсудил с саудовским коллегой ситуацию в Персидском заливе YouTube

Читать 360tv в

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, который с рабочим визитом приехал в Москву. Об этом сообщили на сайте российского МИД.

На общей пресс-конференции министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Реклама

«Москва и Эр-Рияд исходят из того, что все проблемы в регионе (Ближнего Востока — прим. ред.) должны решаться на основе политического диалога с вовлечением всех заинтересованных сторон», — сказал Лавров.

Реклама

Его выступление транслировали на YouTube-канале министерства. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы стабилизации обстановки в Персидском заливе. Российский дипломат подчеркнул, что страна продвигает концепцию коллективной безопасности в заливе. Государства продолжит контактировать по этой теме с заинтересованными сторонами, добавил Лавров.

В ходе еще одной пресс-конференции глава МИД сказал, что Россия не обсуждала с киевским режимом, ООН и МАГАТЭ демилитаризацию Запорожской атомной электростанции. Дипломат подчеркнул, что Украина сорвала создание вокруг нее зоны безопасности.