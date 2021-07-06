Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с индонезийской коллегой Ретно Марсуди возможную рабочую поездку президента РФ Владимира Путина в Джакарту. Этот визит планировался еще в 2020 году, но его отменили из-за пандемии.

Об обсуждении этой темы после переговоров журналистам рассказала Ретно Марсурди, сообщило РИА «Новости».

«На переговорах с Сергеем Лавровым мы обсуждали возможный предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индонезию», — сказала она.

По словам Лаврова, на повестке встречи было также обсуждение декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией, которая может быть вскоре подписана главами двух стран при личной встрече.

Помимо этого, Лавров и Марсуди обсудили двусторонние отношения России и Индонезии, борьбу с коронавирусом. Глава МИД РФ отметил, что Россия готова обсуждать возможность производства вакцины «Спутник V» на территории Индонезии.

Среди других сфер, в которых планируется наращивать сотрудничество двух стран, Лавров выделил энергетику, транспортную инфраструктуру, нефтегазовую отрасль, авиа- и автомобилестроение, компьютерные технологии.