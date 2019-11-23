Лавров обсудил отношения с Китаем, США и Испанией на G20

Глава МИД Сергей Лавров обсудил с коллегой из Китая состояние мировой торговли. Ему также удалось переговорить с министром иностранных дел Испании и кандидатом на пост главы дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном.

Встречи прошли на полях министерских переговоров G20 в японской Нагое. Лавров отметил работу с Китаем и другими странами БРИКС по серьезным и непростым проблемам, связанным с мировой торговлей. Глава МИД КНР Ван И заявил, что высокая динамика сотрудничества наблюдается во всех сферах, передает РИА «Новости».

«Нам надо должным образом планировать контакт на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй Мировой войне», — сказал Ван И.

С Салливаном, как потом Лавров рассказал журналистам, они обсуждали способы решения накопившихся в отношениях России и США проблем. Полноценные переговоры с кандидатом на пост посла в РФ пройдут в субботу, 23 ноября.

Лавров пообщается с коллегами на G20 Подробнее

В ходе пресс-конференции Лавров также рассказал, что в декабре Россию посетит новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Саммит министров G20 в Нагое продлится два дня. Главные темы переговоров — ВТО и перспективы организации.