Лавров обозначил российскую позицию относительно ядерной войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская позиция относительно ядерной войны заключается в том, что в такой войне не может быть победителей. Об этом министр сказал в интервью RT и РИА «Новости».

«Мы были инициаторами не одного заявления — и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН — о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана», — подчеркнул министр.

Он также напомнил о доктрине России, которая объясняет, в каких случаях страна может применить ядерное оружие.