Лавров объяснил «сомнительные высказывания» российских политиков о Казахстане демократией

Те российские политики, которые выступают с провокационными высказываниями в адрес Казахстана, стараются привлечь к себе внимание. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Я думаю, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, это неизбежная часть демократической жизни», — сказал он в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».

Министр отметил, что такие заявления не помогают улучшить отношения между странами. Главное, «чтобы они ограничивались дискуссионными клубами».

Лавров подчеркнул, что никаких провокационных заявлений от людей, которые определяют политику России по отношению к Казахстану, не было и не будет.

В декабре 2020 года председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сделал заявление о том, что «территория Казахстана — большой подарок со стороны России». Позже парламентарий объяснил свое высказывание. По его словам, он имел в виду, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан».

МИД Казахстана передал ноту российским диппредставителям. В министерство пригласили временного поверенного в делах РФ Александра Комарова. Российскую сторону призвали «принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».