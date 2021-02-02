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    02 февраля 2021, 13:38

    Лавров объяснил, почему считает дело Навального инсценировкой

    Наза Салех Захи

    У России есть все основания полагать, что история с блогером Алексеем Навальным — инсценировка. Ведь Германия так и не предоставила никаких доказательств отравления. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
    Лавров объяснил, почему считает дело Навального инсценировкой

    «По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно“ или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал Лавров на встрече с главой МИД Швеции и одновременно действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Его процитировало РИА «Новости».

    Глава МИД России отметил, что Россия ждет от Швеции честности в этом вопросе.

    Навальному стало плохо в самолете в августе 2020 года. Сначала ему оказывали помощь в Омске, а затем перевезли в Германию. Власти ФРГ заявили, что Навального отравили. Такие выводы немецкие специалисты сделали на основании исследования лаборатории бундесвера. С ними также согласились эксперты из лабораторий Франции и Швеции.

    Западные страны призвали РФ расследовать это. Москва заявила, что ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО на соответствующие письма.