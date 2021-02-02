Лавров объяснил, почему считает дело Навального инсценировкой

У России есть все основания полагать, что история с блогером Алексеем Навальным — инсценировка. Ведь Германия так и не предоставила никаких доказательств отравления. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно“ или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал Лавров на встрече с главой МИД Швеции и одновременно действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Его процитировало РИА «Новости».

Глава МИД России отметил, что Россия ждет от Швеции честности в этом вопросе.

Навальному стало плохо в самолете в августе 2020 года. Сначала ему оказывали помощь в Омске, а затем перевезли в Германию. Власти ФРГ заявили, что Навального отравили. Такие выводы немецкие специалисты сделали на основании исследования лаборатории бундесвера. С ними также согласились эксперты из лабораторий Франции и Швеции.

Западные страны призвали РФ расследовать это. Москва заявила, что ждет ответа на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО на соответствующие письма.