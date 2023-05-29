Власть 29 мая 2023, 14:05 Лавров объяснил намерение Дании и Нидерландов первыми тренировать ВСУ желанием «понравиться гегемону» Глава МИД Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов ВСУ, чтобы понравиться США Flickr

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То, что Нидерланды и Дания готовы одними из первых обучать украинских пилотов использовать истребители F-16, говорит об их желании «понравиться гегемону». Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщил ТАСС.

«Что касается Дании и Нидерландов и их, так сказать, намерения быть в первых рядах тех, кто тренирует украинских пилотов работать на западных самолетах, наверное, здесь прежде всего желание понравиться гегемону», — сказал он.

По его словам, данные страны следуют линии США в европейских делах. Министр заявил, что Россия обязательно отреагирует в случае поставок истребителей из Штатов на Украину.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Нидерланды и Дания возглавят европейскую коалицию по подготовке пилотов ВСУ к применению истребителей F-16. Американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме объявил, что западные страны начнут обучать украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, в том числе и F-16.