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    01 декабря 2020, 18:36

    Лавров объяснил, на каких принципах РФ будет сотрудничать с будущей администрацией США

    Артур Блянихов

    Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров обозначил намерение Москвы сотрудничать с будущей администрацией США исключительно на принципах равноправия, взаимоуважения и честности. Об этом сообщил «Царьград».

    По словам Лаврова, обсуждать последствия президентской гонки в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно.

    «Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий», — добавил дипломат.