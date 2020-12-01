Лавров объяснил, на каких принципах РФ будет сотрудничать с будущей администрацией США

По словам Лаврова, обсуждать последствия президентской гонки в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно.

«Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий», — добавил дипломат.