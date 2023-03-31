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31 марта 2023, 14:53

Лавров объяснил логику новой Концепции внешней политики России

Глава МИД Лавров: новая Концепция внешней политики РФ отразила изменения после начала СВО

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Логика новой Концепции внешней политики Российской Федерации отразила в себе перемены на внешнеполитическом контуре, произошедшие после начала специальной операции. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с постоянными представителями Совета безопасности заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«Логика обновленного документа отражает в себе нынешние геополитические реалии, которые с началом специальной операции получили зримые ускорения», — сообщил он.

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Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Глава государства отметил, что кардинальные перемены в международной жизни стали причиной коррекции основных документов стратегического планирования страны.

В концепции раскрыли принципы дипломатической деятельности России на мировой арене.

Сергей Лавров

Россия

Владимир Путин

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