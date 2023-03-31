Лавров объяснил логику новой Концепции внешней политики России

Логика новой Концепции внешней политики Российской Федерации отразила в себе перемены на внешнеполитическом контуре, произошедшие после начала специальной операции. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с постоянными представителями Совета безопасности заявил глава МИД Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.