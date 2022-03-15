Лавров объяснил Кулебе, чем Россия занимается на Украине

Россия останавливает войну, развязанную Украиной. Именно власти этой страны на протяжении восьми лет вели действия против населения Донбасса. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«(Глава МИД Ирана) передал пожелания господина Кулебы о том, что надо поскорее остановить войну. Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся. Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса. Эта война должна прекратиться, особенно теперь», — сказал Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что атака Донецка с использованием ракеты «Точка-У» опять показала истинное лицо украинских радикалов.

Ранее иранский коллега главы МИД РФ Хосейн Амир Абдоллахиан сказал, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил его передать Лаврову послание о важно политически урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной операции на Украине. По его словам. главные цели — провести демилитаризацию и денацификацию в соседней стране. Он подчеркнул, что нужно защитить людей, подвергающихся на протяжении восьми лет геноциду и издевательствам со стороны киевского режима.